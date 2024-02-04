Зеленский планирует обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил-76 – СМИ

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает издание Politika.

"Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного", – отмечается в сообщении.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские войска поразили Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершил Киев, продолжается.

При этом в СМИ появилась информация, что в расчете атаковавшего самолет ЗРК могли находиться американцы. В оперативных службах уточнили, что состав мог включать в себя как украинцев, так и представителей США.

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