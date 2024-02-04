Глава МИД Великобритании заявил, что время в украинском конфликте на стороне Запада

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что время в украинском конфликте находится на стороне Киева и его союзников. Об этом он заявил в интервью изданию The Sunday Times.

Он призвал западных политиков и СМИ прекратить разговоры о патовой ситуации в Киеве. Министр также утверждает, что Россия якобы уже потерпела "огромное стратегическое поражение", вступив в конфликт на Украине.

Кэмерон пообещал донести эту точку зрения и до экс-президента США Дональда Трампа в случае его переизбрания. По его словам, на личном уровне взаимодействие с Трампом придется выстраивать по-другому, чем с действующим лидером США Джо Байденом.

Тем не менее спецслужбы Британии и Штатов привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран во многих вопросах очень близки, добавил глава МИД.

Дэвид Кэмерон подчеркнул, что ситуация на Украине беспокоит его больше, чем эскалация напряженности между Израилем и Палестиной, поскольку политика РФ, по его мнению, является "вызовом для поколения". Он добавил, что собирается уделить повышенное внимание украинской проблематике в ближайшее время.

В частности, британский министр хочет поговорить с американскими сенаторами и конгрессменами о необходимости поддержать выделение военной помощи Украине. Помимо этого, он заявил о необходимости добиться прогресса в вопросе об изъятии замороженных активов РФ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Евросоюза сошлись во мнении о необходимости дальнейшей поддержки Украины. В ЕС ожидают, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в ближайшее время, добавил он.

До этого СМИ сообщали о том, что западные страны собираются использовать российские активы в качестве залога за долговые обязательства для финансирования Киева.

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