Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка

14:53
Фото: АР/Hannibal Hanschke/Pool
Правительство Норвегии решило назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центробанка, после того как он уйдет с поста руководителя Альянса. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг вступит в должность с даты, установленной министерством финансов. В ведомстве считают, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.
По словам главы министерства Трюгве Слагсволда Ведума, занять высокий пост Столтенбергу помогло сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым в Норвегии обладают немногие.
Вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе будет руководить банком до того момента, как эту должность сможет занять Столтенберг. Срок его полномочий на текущей должности истечет осенью.
Ранее Йенс Столтенберг утверждал, что Альянс намерен усилить военное присутствие в Балтийском и Черном морях. Он пояснял, что это необходимо для деэскалации ситуации вокруг Украины.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.
Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины – Песков
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