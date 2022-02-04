Президент Франции намерен посетить Россию 7 февраля – СМИ

Фото: АР/John Thys, Pool Photo

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Россию в ближайший понедельник, 7 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на администрацию главы государства.

"Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину – во вторник", – говорится в сообщении информагентства.

В минувший вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не исключил, что в обозримом будущем могут состояться очные переговоры глав России и Франции. Однако он не уточнил, какая из сторон будет принимающей.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Макроном. В ходе него лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по взаимным гарантиям безопасности. Путин обратил внимание своего коллеги на провокации со стороны украинских властей, противоречащие Минским соглашениям.

