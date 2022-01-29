Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он этом украинский лидер написал в своем официальном аккаунте в Instagram.

Как следует из публикации, во время беседы лидеры двух стран обсудили возобновление нормандского формата.

"Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами", – написал Зеленский.

Президент Украины назвал Макрона другом и надежным партнером. Он также выразил мнение, что переговоры в нормандском формате способны снизить риски дальнейшей эскалации.

Ранее в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию представлял руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил после переговоров Дмитрий Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.