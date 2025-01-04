04 января, 11:15Политика
Большая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января
Фото: kremlin.ru
Большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 14 января, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Мероприятие будет посвящено итогам деятельности дипломатии страны в 2024 году. Конференция пройдет в пресс-центре МИД. На нее планируется пригласить сотрудников как российских, так и зарубежных СМИ.
В декабре 2024 года также состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина, объединенная с прямой линией.
Число обращений, которые россияне присылали для прямой линии с президентом, превысило 300 тысяч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом вопросы Путину принимались вплоть до окончания мероприятия.
Особую активность в отправке сообщений проявили дети. Они обращались к российскому лидеру с различными просьбами, но в основном заказывали подарки к Новому году.