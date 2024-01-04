04 января, 06:49Политика
Россия создает ловушки для больших групп западной военной техники – СМИ
Фото: 123RF/zeferli
Беспилотники позволяют российским солдатам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники. Об этом сообщил в своей статье редактор издания American Conservative Сумантра Майтра.
Журналист заявил, что в большом количестве российские БПЛА позволяют бойцам РФ выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard. Так, подобные дроны позволили ВС РФ захватывать в ловушку огромные груды обездвиженной бронетехники и уничтожать ее.
Ранее СМИ сообщали о том, что потери техники на Украине нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса, бронетехника которого на протяжении десятилетий рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам.
До этого отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия якобы формирует над территорией Украины мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ.
Читайте также