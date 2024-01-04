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Беспилотники позволяют российским солдатам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники. Об этом сообщил в своей статье редактор издания American Conservative Сумантра Майтра.

Журналист заявил, что в большом количестве российские БПЛА позволяют бойцам РФ выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard. Так, подобные дроны позволили ВС РФ захватывать в ловушку огромные груды обездвиженной бронетехники и уничтожать ее.

Ранее СМИ сообщали о том, что потери техники на Украине нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса, бронетехника которого на протяжении десятилетий рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам.

До этого отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия якобы формирует над территорией Украины мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ.