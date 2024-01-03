ВС РФ поразили продвинутую военную инфраструктуру Киева – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по продвинутой боевой инфраструктуре Киева. Об этом сообщает издание Myśl Polska со ссылкой на обозревателя Кшиштофа Подгурского.

"В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели", – отметил он.

Как подчеркнул журналист, Киев лишился дорогостоящего вооружения НАТО и элементов промышленной инфраструктуры. По словам, Подгурского, западный "зонтик" ПВО должен был защищать заводы, оружие и технику.

До этого сообщалось, что энергосбережение пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов. Электроэнергия пропала также в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. В частности, некоторые районы Киева остались без водоснабжения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов.

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