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Украинские воздушные силы не оказывают необходимой поддержки сухопутным подразделениям на поле боя. Об этом заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Бот на публичном мероприятии подразделения.

Так, один из участников встречи задал вопрос комбату бригады, как часто они видят авиацию ВСУ над полем боя.

"Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации", – приводит РИА Новости слова Бота.

Военнослужащий добавил, что пользу сухопутным войскам не приносят ни самолеты, ни вертолеты.

Ранее СМИ сообщали о том, что российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали успешную работу в ходе боев в зоне спецоперации на Украине.

До этого отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия якобы формирует над территорией Украины мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ.

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