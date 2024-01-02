США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS – СМИ

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Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Вашингтон позволил командованию ВСУ самостоятельно определять дальность ударов из реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Дипломат уточнила, что вооружения будут переданы Украине в ближайшее время. При этом информации о том, что ВСУ получат снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояния более 160 километров, еще не было, говорится в материале.

До этого СМИ заявили, что США и Германия больше остальных союзников передали Украине тяжелых вооружений. Некоторые из стран из-за помощи Киеву испытывают проблемы с собственными арсеналами. В частности, Чехия пожертвовала Украине 60% из своих запасов.

