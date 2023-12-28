Средства РЭБ являются одним из примеров преимущества РФ в конфликте на Украине – СМИ

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Российская армия разработала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотников. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что российские средства РЭБ являются важным примером российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Авторы пишут, что теперь почти по всей линии фронта "щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов". В статье также отмечается, что в некоторых районах РЭБ обеспечивает российским войскам беспрецедентную защиту.

Так, из-за российский средств РЭБ поставляемые США системы залпового огня HIMARS начали бить мимо цели, а в некоторых районах стали практически всегда промахиваться. Еще более значительным фактором называется то, что войска РФ получили возможность подавлять дешевые беспилотники, которые массово применяют украинские силы.

"Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе <...>. Но сейчас они лучше, чем мы", – приводятся в материале слова одного из украинских солдат.

Ранее доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал заявил, что американские высокоточные ракеты M982 Excalibur оказываются бессильны против российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". Он отметил, что ВС РФ обладает серьезным технологическим превосходством над ВСУ.