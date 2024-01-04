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Исчезновение Североатлантического альянса пойдет на пользу Европе. Таким мнением поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X.

По словам политика, НАТО не может предложить ничего хорошего гражданам Евросоюза. Он также осудил других евродепутатов, которые вторят Альянсу и поддерживают войны в мире.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае военной эскалации между Североатлантическим альянсом и Россией Финляндия пострадает в первую очередь.

Владимир Путин отметил, что активность НАТО резко выросла. Так, по его словам, к российским границам переброшена авиатехника, увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины