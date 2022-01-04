Республиканцы уверены, что cенат США утвердит санкции по "Северному потоку – 2" – СМИ

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Республиканцы уверены, что сенат Соединенных Штатов утвердит предложенные представителем Техаса Тедом Крузом санкции против "Северного потока – 2". Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.
"Мы выиграем это голосование подавляющим большинством", – заявил собеседник издания.
По информации издания, голосование должно пройти до 14 января, а для принятия законопроекта необходимо 60 голосов. Отмечается, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам потребуется заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов.
Согласно законопроекту Круза, санкции против "Северного потока – 2" должны будут ввести в течение 15 дней после утверждения документа. Помимо этого, американский конгресс получит право провести повторное голосование, если президент США Джо Байден решит отменить ограничительные меры против российского газопровода.
В начале октября сенатор-республиканец Тед Круз спровоцировал кадровый кризис, препятствуя утверждению 59 послов. Как сообщала тогда газета The New York Times, политик делал этого для того, чтобы подтолкнуть администрацию Соединенных Штатов к более решительным действиям против "Северного потока – 2".
Отмечалось, что в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии у Круза не получается, однако теперь в сенате отсутствует единодушное согласие, поэтому на обсуждение кандидатур приходится тратить больше времени.
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