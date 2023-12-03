Армия Израиля расследует падение ракеты-перехватчика системы "Железный купол" – СМИ

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после публикации в сети кадров, на которых видно, как ракета-перехватчик израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" вышла из строя после запуска и упала. Об этом сообщила газетаThe Times of Israel.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором ракета-перехватчик "Тамир", выпущенная вечером в субботу в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, после запуска внезапно изменила траекторию полета, упала на землю и взорвалась.

"Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается. Инцидент расследуется", – сообщили в Армии Израиля.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В материале также отмечается, что ракеты-перехватчики "Тамир" периодически выходят из строя, но в большинстве случаев не причиняют значительного ущерба.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".