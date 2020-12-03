США, Великобритания и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине

Фото: ТАСС/Bebeto Matthews/AP
Постоянные представители США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не присутствовали на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", – заявили постпредства в совместном заявлении.
Дипломаты отметили, что прошедшее мероприятие служило только интересам России.
Собрание, инициированное российской стороной, было посвящено исполнению Минских соглашений. По видеосвязи на мероприятии выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.
Помимо ранее названных стран, встречу также бойкотировали Франция, Германия и Бельгия. Постпредства первых двух также добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на официальном сайте ООН.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, те, кто выступил против встречи, фактически заявили о приверженности одной из сторон конфликта, в то время как должны были быть непредвзятыми посредниками.
Накануне сообщалось, что встречу Совбеза ООН по Минским соглашениям также пропустят представители Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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