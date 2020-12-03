Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:33

США, Великобритания и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине

политика

Фото: ТАСС/Bebeto Matthews/AP

Постоянные представители США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не присутствовали на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", – заявили постпредства в совместном заявлении.

Дипломаты отметили, что прошедшее мероприятие служило только интересам России.

Собрание, инициированное российской стороной, было посвящено исполнению Минских соглашений. По видеосвязи на мероприятии выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.

Помимо ранее названных стран, встречу также бойкотировали Франция, Германия и Бельгия. Постпредства первых двух также добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на официальном сайте ООН.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, те, кто выступил против встречи, фактически заявили о приверженности одной из сторон конфликта, в то время как должны были быть непредвзятыми посредниками.

Накануне сообщалось, что встречу Совбеза ООН по Минским соглашениям также пропустят представители Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать