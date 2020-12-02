Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой запланировано участие представителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает украинское издание Лига.net.
"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез", – заявил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины заявил, что это важный сигнал, ведь ОБСЕ принимает участие в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.
Заседания по формуле Арриа являются неформальными встречами для обмена мнениями по разным вопросам.
Онлайн-мероприятие будет проходить по инициативе России. Встреча посвящена исполнению Минских соглашений.
С 26 июля текущего года в ДНР и ЛНР был введен режим бессрочного прекращения огня. С данным сообщением выступили главы народных милиций самопровозглашенных республик Денис Синенков и Ян Лещенко. Объявленный шаг стал частью договоренностей, достигнутых в ходе консультаций в Минске.
Также сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Они позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик.
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