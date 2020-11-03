Трамп сообщил, что Республиканская партия уверенно лидирует на выборах

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что Республиканская партия сейчас уверенно идет вперед на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, республиканцы лидируют и в ключевых колеблющихся штатах, в том числе Флориде.

"Я слышал, что мы хорошо во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе", – поделился Дональд Трамп в ходе выступления перед работниками его республиканского избирательного штаба в Вирджинии.

Как отмечает американский лидер, будет "великая ночь". "И, что гораздо важнее, у нас четыре великих года", – обращает внимание Трамп.

Президент США также считает, что избиратели увидят отличные результаты.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах стал демократ Джозеф Байден. Выборы 46-го президента начались 3 ноября. Планируется, что инаугурация избранного президента пройдет 20 января.

