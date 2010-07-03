Боевики Сирийской свободной армии обстреляли американскую колонну по пути в Ирак

Фото: AP/TASS/STR

Союзные турецким вооруженным силам боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли в воскресенье, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна", – заявил представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что обстрел был произведен с территории, подконтрольной боевикам Свободной сирийской армии (ССА). Жертв среди военных нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ, а также Иран и Турция выступают против любых проявлений сепаратизма в Сирии.

В конце октября появилась информация об обстреле российских военных в Сирии. Позднее Минобороны РФ опровергло сообщение об обстреле, но сообщило, что рядом с российскими бронеавтомобилями взорвали неустановленное устройство. В ведомстве считают, что подобным образом была произведена попытка сорвать встречу военных России и Турции.