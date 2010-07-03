Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03 ноября, 22:04

Боевики Сирийской свободной армии обстреляли американскую колонну по пути в Ирак

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/STR

Союзные турецким вооруженным силам боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли в воскресенье, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна", – заявил представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что обстрел был произведен с территории, подконтрольной боевикам Свободной сирийской армии (ССА). Жертв среди военных нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ, а также Иран и Турция выступают против любых проявлений сепаратизма в Сирии.

В конце октября появилась информация об обстреле российских военных в Сирии. Позднее Минобороны РФ опровергло сообщение об обстреле, но сообщило, что рядом с российскими бронеавтомобилями взорвали неустановленное устройство. В ведомстве считают, что подобным образом была произведена попытка сорвать встречу военных России и Турции.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика