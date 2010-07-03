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Москва 24

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Политика

02:54

Россия, Иран и Турция выступают против любых попыток сепаратизма в Сирии – Лавров

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия, Турция и Иран в совместном заявлении подтвердили необходимость территориальной целостности Сирии, а также невозможность любых сепаратистских движений. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским и турецким коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу, сообщает ТАСС.

"В заявлении подтверждается наша полная приверженность суверенитету, территориальной целостности Сирии. Подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране. Подтверждается наше неприятие любых сепаратистских устремлений на сирийской территории", – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также успел поблагодарить коллег из Турции и Ирана за тесное сотрудничество в астанинском формате.

"Мы договорились продолжать энергичные усилия во взаимодействии со всеми сирийскими сторонами в интересах установления прочной, долгосрочной стабилизации на земле, ликвидации остающихся очагов терроризма, выправлении гуманитарной обстановки, и, конечно же, достижении прогресса в политическом процессе", – добавил Лавров.

Ранее Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии. Разговор между двумя политиками прошел по телефону.

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