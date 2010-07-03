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Общество

23 октября, 20:23

Лавров рассказал, как его песня стала гимном МГИМО

общество

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что песня его авторства, ставшая гимном МГИМО, первоначально задумывалась в качестве посвящения его университетскому курсу.

"Я, конечно, не думал заменять, конкурировать с той великой песней 1950-х "Старый дом у Москвы-реки". Побудило пойти именно по этому сюжету то, что дом – на Москве-реке, а в то время МГИМО был уже совсем не там. Писал просто посвящение своему курсу", – признался министр в интервью "Первому каналу".

Песню он написал для одной из традиционных летних встреч, на которые выпускники съезжались со всего мира раз в несколько лет. Лавров добавил, что не думал о старом гимне, а просто старался сочинить "какое-нибудь стихотворение, положить его "на три аккорда" и показать ребятам".

Исполнение песни его авторства в качестве нового гимна института стало для главы МИД РФ полной неожиданностью. "Когда некоторое время спустя мне прислали диск, на котором эта песня была записана в исполнении хора МВД, я, честно говоря, был немного поражен. Это была инициатива института", – объяснил министр.

Ранее МИД России опубликовал в Facebook стихотворение Сергея Лаврова. Оно называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что Лавров написал его по просьбе редакции для номера с темой "Дым".

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