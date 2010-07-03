МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

МИД России опубликовал в Facebook новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это стихотворение ранее было опубликовано на сайте журнала "Русский пионер".
Оно называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что Лавров написал его по просьбе редакции для номера с темой "Дым".
Это не первый поэтический опыт министра. В феврале 2015 года были опубликованы три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад ("Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера").
В феврале 2017 года в "Русском пионере" появилось сатирическое произведение Лаврова на тему текущего политического процесса в мире. Ранее также было опубликовано стихотворение, которое Лавров посвятил своему другу и коллеге, представителю РФ при ООН в 2006-2017 годах Виталию Чуркину. Кроме того, глава МИД РФ известен как автор гимна МГИМО, который он окончил в 1972 году.
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