Завершено расследование дела в отношении актрисы Яны Трояновой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов)

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск", – указали в ведомстве.

В 2024 году Троянова публично заявила, что призыв к убийству русских, в том числе детей, является заслуженным. После этого против нее завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а также заочно арестовали.

В августе 2025-го актрису оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Ей назначили выплату в размере 45 тысяч рублей.