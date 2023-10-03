Вооруженные формирования Карабаха сдали около 57,6 млн боеприпасов – МО РФ

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Российское министерство обороны рассказало, что Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 57,6 миллиона боеприпасов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, <...> около 57,6 миллиона боеприпасов", – сообщается в публикации.

Кроме того, сдан беспилотник и свыше 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.



В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе