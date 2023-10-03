РФ повысит визовый сбор для граждан ЕС до 50–300 долларов и отменит льготы – СМИ

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МИД России подготовил и внес в правительство законопроект, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщает РБК.

Документ уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Предложения разработали в качестве ответной меры.

В МИД напомнили, что ранее Евросоюз, а также Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

Подготовленный документ предлагает полностью приостановить в соглашениях с каждой из стран действие статьи, касающейся визовых сборов. Если сейчас за оформление визы для въезда в страну Евросоюза нужно заплатить 35 евро, а в случае срочного оформления – 70 евро, то предлагается увеличить стоимость в зависимости от срочности и кратности в пределах 50–300 евро.

Кроме того, есть ряд категорий граждан, освобожденных от уплаты визовых сборов. Среди них:



близкие родственники (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки граждан России, проживающие в ЕС);

члены официальных делегаций;

чиновники (члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов);

школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;

лица, которые подтвердили необходимость поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;

участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;

лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности;

участники официальных программ обмена между породненными городами.

Теперь же предлагается взимать сбор с граждан всех категорий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не вернется к упрощенному визовому режиму с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября прошлого года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро. Также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.

Между тем в августе этого года власти Италии приняли решение также приостановить для граждан РФ и Белоруссии программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции.

Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября