03 октября, 09:31Политика
РФ повысит визовый сбор для граждан ЕС до 50–300 долларов и отменит льготы – СМИ
Фото: depositphotos/smallblackcat
МИД России подготовил и внес в правительство законопроект, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщает РБК.
Документ уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Предложения разработали в качестве ответной меры.
В МИД напомнили, что ранее Евросоюз, а также Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.
Подготовленный документ предлагает полностью приостановить в соглашениях с каждой из стран действие статьи, касающейся визовых сборов. Если сейчас за оформление визы для въезда в страну Евросоюза нужно заплатить 35 евро, а в случае срочного оформления – 70 евро, то предлагается увеличить стоимость в зависимости от срочности и кратности в пределах 50–300 евро.
Кроме того, есть ряд категорий граждан, освобожденных от уплаты визовых сборов. Среди них:
- близкие родственники (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки граждан России, проживающие в ЕС);
- члены официальных делегаций;
- чиновники (члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов);
- школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;
- лица, которые подтвердили необходимость поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;
- участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;
- лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности;
- участники официальных программ обмена между породненными городами.
Теперь же предлагается взимать сбор с граждан всех категорий.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не вернется к упрощенному визовому режиму с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.
Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября прошлого года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро. Также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.
Между тем в августе этого года власти Италии приняли решение также приостановить для граждан РФ и Белоруссии программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции.
Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября
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