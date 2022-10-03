Зюганов предложил национализировать ресурсы для победы в спецоперации

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Россия должна прийти к новому финансово-экономическому и социальному курсу, чтобы обеспечить себе победу в спецоперации на Украине. Такое мнение в ходе пленарного заседания Госдумы озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его мнению, сейчас идет национально-освободительная, антиколониальная война, проигрыш в которой чреват невиданной катастрофой. Он также напомнил, что если раньше, после распада СССР, Запад пришел завоевать и поделить Россию, то теперь он хочет ее уничтожить.

"Мы должны прекрасно понимать, что против нас собралась новая армия – четвертый европейский натовский рейх, где 30 стран объединили все свои полки и воинства и обрушились на наше славянское братство", – цитирует Зюганова "Парламентская газета".

Чтобы выстоять, российское общество должно сплотиться, встать на новый экономический и социальный курс, уверен глава КПРФ. Говоря об экономических преобразованиях, Зюганов, в частности, обращает внимание на необходимость национализации минерально-сырьевой базы и стратегических ресурсов.

Он также предлагает ввести прогрессивное налогообложение и обеспечить образование, патриотическое воспитание граждан.

Ранее Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, заявил, что Россия сражается за возможность защититься от порабощения и не дать вычеркнуть русскую культуру.

Кроме того, Россия, по его словам, борется за справедливый и свободный путь, за преодоление диктата и деспотизма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!