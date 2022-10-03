Зюганов предложил национализировать ресурсы для победы в спецоперации

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента
Россия должна прийти к новому финансово-экономическому и социальному курсу, чтобы обеспечить себе победу в спецоперации на Украине. Такое мнение в ходе пленарного заседания Госдумы озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
По его мнению, сейчас идет национально-освободительная, антиколониальная война, проигрыш в которой чреват невиданной катастрофой. Он также напомнил, что если раньше, после распада СССР, Запад пришел завоевать и поделить Россию, то теперь он хочет ее уничтожить.
"Мы должны прекрасно понимать, что против нас собралась новая армия – четвертый европейский натовский рейх, где 30 стран объединили все свои полки и воинства и обрушились на наше славянское братство", – цитирует Зюганова "Парламентская газета".
Чтобы выстоять, российское общество должно сплотиться, встать на новый экономический и социальный курс, уверен глава КПРФ. Говоря об экономических преобразованиях, Зюганов, в частности, обращает внимание на необходимость национализации минерально-сырьевой базы и стратегических ресурсов.
Он также предлагает ввести прогрессивное налогообложение и обеспечить образование, патриотическое воспитание граждан.
Ранее Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, заявил, что Россия сражается за возможность защититься от порабощения и не дать вычеркнуть русскую культуру.
Кроме того, Россия, по его словам, борется за справедливый и свободный путь, за преодоление диктата и деспотизма.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: