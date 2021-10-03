ЦИК Грузии сообщил, что на муниципальных выборах лидирует правящая партия

06:36
Фото: EPA/ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков, сообщает ТАСС.
Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набирает 31,23%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахарии "За грузию". По предварительным подсчетам, она набирает 6,87% голосов.
На выборах мэра Тбилиси лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. После подсчета голосов с 41,61% участков он набирает 45,5%. У оппозиционера Ники Мелии – 34,13%, у Гахарии – 8,97%.
Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, то в Тбилиси назначат второй тур выборов, участие в которых примут два основных кандидата.
В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. По словам главы правящей партии, экс-спикер парламента Ираклия Кобахидзе, бывший президент Грузии вернулся в страну, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: