ЦИК Грузии сообщил, что на муниципальных выборах лидирует правящая партия

Фото: EPA/ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков, сообщает ТАСС.

Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набирает 31,23%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахарии "За грузию". По предварительным подсчетам, она набирает 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. После подсчета голосов с 41,61% участков он набирает 45,5%. У оппозиционера Ники Мелии – 34,13%, у Гахарии – 8,97%.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, то в Тбилиси назначат второй тур выборов, участие в которых примут два основных кандидата.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. По словам главы правящей партии, экс-спикер парламента Ираклия Кобахидзе, бывший президент Грузии вернулся в страну, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.