Захарова заявила, что Зеленский серьезно зависим от неких препаратов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез зависит от неких препаратов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, это уже ни для кого не является секретом.

"Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она подчеркнула, что эту зависимость можно увидеть по видеокадрам, фотографиям и физиологическим признакам. В связи с этим, подчеркнула Захарова, заявления украинского лидера малоадекватны и на них нельзя ориентироваться.

"У них там позиция Зеленского зависит от дозы", – заключила дипломат.

Ранее СМИ опубликовали снимок политика, позирующего в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

В ответ в Кремле указали, что эта фотография свидетельствует о низком уровне духовного развития Зеленского. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие изображения не украшают тех, кто их создает и публикует.

Кроме того, картина с украинским лидером, смотрящим на горящий Кремль, является не чем иным, как проявлением психоза, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра.

