Певец Михаил Шуфутинский внесен в базу сайта "Миротворец"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский и советский певец Михаил Шуфутинский попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ресурс.

Уточняется, что причиной является посещение певцом Крыма. Шуфутинский находится в базе "Миротворца" с 2017 года.

Ранее туда был внесен российский актер Павел Деревянко. Это произошло после поездки в Донбасс. Также уточнялось, что Деревянко попал в "Миротворец" из-за своих высказываний в СМИ. Более того, актера обвинили в якобы незаконном пересечении границ Украины.

Также в базе сайта появилась российская певица Татьяна Буланова. Поводом стало ее выступление перед ранеными военными и поддержка спецоперации на Украине. Певица выразила надежду, что ее жизнь станет лучше после размещения в "Миротворце".

