Милонов назвал "одноклеточным" украинца, оскорбившего россиянина на Паралимпиаде в Париже

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Депутат Госдумы Виталий Миловой назвал "одноклеточным" украинского спортсмена Александра Литвиненко, который оскорбил россиянина Евгения Торсунова на Паралимпийских играх в Париже.

"Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире", – передает его слова Life.ru.

Парламентарий указал, что это очередное предупреждение о том, что любые переговоры и соглашения невозможно вести с Украиной, так как украинцам, по его мнению, не хватает адекватности.

Об оскорблении российского атлета стало известно 3 сентября. Торсунов занял первое место по прыжкам в длину, а Литвиненко третье. Украинский спортсмен заявил, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша "этому недоразумению". Он также высказался, что нет нейтральных спортсменов и все они "поддерживают СВО".