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Завоевавший бронзу на Паралимпийских играх по прыжкам в длину Александр Литвиненко, представляющий Украину, оскорбительно высказался в адрес спортсмена из РФ Евгения Торсунова, занявшего первое место. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на украинские СМИ.

"Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО", – высказался он.

Ранее Париж отказался выдать визы для участия в Паралимпиаде двум спортсменам из РФ. Принимающая сторона, как правило, всегда гарантирует урегулирование визовых вопросов, отметили в ПКР. Россия рассматривает данное решение как еще один шаг к политизации спорта, заявили в организации.

Спортивные состязания должны оставаться вне политики и сближать людей, подчеркнул ранее Владимир Путин.

