СК организовал обыск в Центре временного содержания иностранных граждан в Москве

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Следователи проводят обыски по делу о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово, расположенной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

В ведомстве уточнили агентству, что фигурантами уголовного дела стали два инспектора.

По данным правоохранительных органов, предварительно, дело связано с предложениями инспекторов за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тысяч рублей.

Ранее правоохранители при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегалов среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки. На них были составлены административные протоколы и выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ.

Кроме того, по информации ГУ МВД России по Московской области, 31 нелегал помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда. Теперь полицейские устанавливают организаторов незаконной миграции.

Депутаты ГД РФ в рамках усовершенствования миграционной политики рассматривают 28 законодательных инициатив. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, 6 законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла 6 подобных законов.

