Зеленский заявил о проходе двух кораблей через временный коридор в Черном море

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов в Черном море. Об этом он сообщил в социальных сетях.

До этого о выходе из порта Южный двух судов сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

16 августа стало известно, что первое судно воспользовалось временным коридором в Черном море, об открытии которого ранее объявляли власти Украины. Об этом рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

По его словам, судно простаивало в порту с февраля прошлого года. Оно перевозит груз общей массой более 30 тысяч тонн. Joseph Schulte стал также первым судном, покинувшим порт Одессы с 16 июля после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

В Минобороны Турции заявили, что судно, проследовавшее из портов Украины через пролив Босфор, не перевозит зерно.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки