Экономист заявил, что ООН находится под давлением из-за зерновой сделки

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ООН выступила с предложением разморозить российские активы в рамках зерновой сделки. Организация, как один из гарантов черноморской инициативы, в данный момент находится под давлением тех стран, которые должны были получать зерно, заявил эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников.

"Вопрос заключается в том, что предложенное сейчас – повторение положений второго пакета зерновой сделки, которые изначально были туда заложены. И как мы помним, ничего из этого так и не было реализовано", – передает его слова RT.

Экономист добавил, что даже если предложения будут реализованы, то в последующем могут возникнуть другие вопросы.

При этом, на сегодняшний день никакие предложения из второго пакета сделки реализованы не были, подчеркнул он.

До этого российские производители зерна отнеслись скептически к новой зерновой сделке, так как они понесли потери в силу дополнительных расходов на фрахтование и страхование перевозок, напомнил Масленников.

"Будут решения – будет возобновлена черноморская инициатива. Если нет, мы все равно готовы торговать зерном", – сказал он.

Перспективы урожая в этом году позволяют прогнозировать высокие объемы выхода российских производителей на мировой рынок, примерно такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией в Стамбуле по возобновлению зерновой сделки.

Позже стало известно, что главы МИД РФ и Турции должны были провести переговоры по поводу зерновой сделки в Москве 31 августа. Также в скором времени пройдут переговоры Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки