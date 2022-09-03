В Германии заявили, что страна фактически находится в войне с Россией

Фото: depositphotos/selensergen

Германия, поставляя оружие Украине, уже фактически находится в войне с Россией, заявил экс-главред немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шельцель в своей колонке для этого издания.

"ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой Берлин уже фактически участвует", – написал он.

Шельцель напомнил, что на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. По мнению журналиста, этот процесс в ЕС начался уже давно, а украинский конфликт используется лишь как предлог для милитаризации.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что НАТО уже фактически участвует в украинском конфликте. По его словам, западные страны действуют так, будто Украина уже является членом Североатлантического альянса. Он также считает, что Киев в настоящее время является оружием НАТО против Москвы.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России. По его словам, на Украине не была развернута значительная часть флота РФ. Он также отметил большой потенциал российских Военно-воздушных сил и оснащенность вооружениями ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

