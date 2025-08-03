Hill: сенат США не успел принять проект о санкциях против России до конца лета

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Американский сенат не примет до конца лета новый законопроект, который предусматривает ужесточение антироссийских санкций, в том числе за счет введения ограничений против третьих стран. Об этом говорится в статье издания The Hill.

Уточняется, что сенаторы попросту не успели рассмотреть проект до своих месячных каникул: рабочая сессия завершается в начале августа, после чего сенат продолжит свою работу лишь в начале сентября.

Таким образом, говорится в статье, члены сената временно передали решение относительного этого проекта в руки президента США Дональда Трампа, дав ему свободу действий в вопросе санкций против РФ.

29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После его истечения администрация США начнет вводить импортные пошлины и другие меры в отношении России.

В США подчеркнули, что американский лидер планирует ввести импортные пошлины на страны, закупающие российские нефть и газ, чтобы ограничить финансирование Россией спецоперации на Украине.

Трамп признался, что может ввести допсанкции против России, однако он не уверен в их эффективности. По мнению главы Белого дома, Владимира Путина мало беспокоит перспектива введения новых рестрикций.