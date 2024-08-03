Захарова призвала США ввести санкции против одной из американских тюрем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к администрации США с призывом ввести санкции против одной из американских тюрем, в которой нарушаются права людей.

Так в своем телеграм-канале дипломат отреагировала на интервью россиянина Романа Селезнева, который отбывал заключение в городе Батнер (штат Северная Каролина).

В беседе с Первым каналом он рассказал, что чуть не погиб в американской тюрьме. Условия содержания, по словам Селезнева, тоже оставляли желать лучшего. Сотрудники тюрьмы не давали ему спать, каждые два часа включая в камере свет.

"В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?" – подчеркнула Захарова, комментируя рассказ Селезнева.

Обмен заключенными между РФ и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. Посредником в этой сделке стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Вместе с тем российский лидер помиловал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершкович, экс-морпеха Пола Уилана, редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом), а также Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освободить россиян позволило жесткое требование Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев. Представитель Кремля также рассказал, что переговоры по обмену заключенными велись главным образом по линии ФСБ и ЦРУ.