Премьер Индии заявил о планах лично принять участие в саммите БРИКС

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует лично участвовать на саммите БРИКС в Южной Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис премьера.

Отмечается, что в ходе разговора Моди с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой последний пригласил индийского премьера лично принять участие на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

"Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", – говорится в уведомлении.

Кроме того, Моди и Рамафоса обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Лидеры стран также высоко оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве. Они отметили, что в этом году дипломатическим связям между ЮАР и Индией исполняется 30 лет.

Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

Ранее сообщалось, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. По информации журналистов, Индия хочет более строгих правил присоединения к Альянсу.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Вместо него на мероприятие отправится глава МИД страны Сергей Лавров.

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