Посла США в РФ Трейси заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

Фото: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV

Посол США в России Линн Трейси подавала знаки в сторону Кремля на балконе дома посла Великобритании в России на Софийской набережной. Соответствующие фотографии очевидец прислал РИА Новости.

Москвич, сделавший снимки, заявил, что проезжал по Кремлевской набережной в четверг, 29 июня. В этот день в резиденции посла Британии, которая расположена напротив Кремля, проходил прием по случаю празднования Дня рождения короля.

Мужчина заметил, что с балкона Трейси подает какие-то знаки.

"На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины", – рассказал он.

Москвич пояснил, что разбирается в политике и знает как выглядит посол США, поэтому сумел идентифицировать ее. Впоследствии он передал свои снимки журналистам.

США назначили нового посла в России в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на этом посту, однако до этого она уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах.