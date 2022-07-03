Австралия введет санкции еще против 16 российских министров – СМИ

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о планах ввести санкции в отношении 16 министров РФ, а также запретить ввоз золота из России, сообщает агентство Reuters.

"Австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении еще 16 российских министров, запретит импорт российского золота", – отмечает агентство.

Ранее правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан.

В частности, санкции австралийского правительства вводятся в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Кроме того, ограничительные меры были приняты против президента НПФ "Газфонд" Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров "Согаза" Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества "Росгеология" Сергея Горькова, сооснователя компании "Киевская площадь" Года Нисанова, бывшего президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого, владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

