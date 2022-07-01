Австралия ввела санкции против ряда российских предпринимателей и министров

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Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.

В частности, санкции австралийского правительства вводятся в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Кроме того, ограничительные меры были приняты против президента НПФ "Газфонд" Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров "Согаза" Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества "Росгеология" Сергея Горькова, сооснователя компании "Киевская площадь" Года Нисанова, бывшего президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого, владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева.

Также в австралийский секционный список были внесены бизнесмен Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин, председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин и председатель совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алина Кабаева.

Ранее сообщалось, что власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций. В частности, санкции введены против гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, а также телеведущего Михаила Леонтьева.

Помимо этого, в санкционный список включили военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

