Япония предупредила США о новом Перл-Харборе на фоне российских учений – СМИ

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Замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма заявил, что военные учения России в районе Гавайских островов должны настораживать. Об этом пишет Daily Express.

"Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор. Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", – отметил политик, обращая внимание на действия России и нападение японской армии в годы Второй мировой войны на американский остров Оаху.

Накаяма подчеркнул, что в отношении Китая также должна быть применена политика сдерживания, поскольку, по его мнению, эта страна проводит учения в связи с РФ.

"Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права", – заключил замминистра.

Ранее жители Японии эмоционально отреагировали на инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма. По непонятным причинам многие увидели в этом возможность на "возвращение" Южных Курил.

