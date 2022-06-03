США изучили захваченную российскую технику на Украине – СМИ

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Американское оборонное ведомство провело исследование трофейного оружия и фрагментов снарядов из РФ, которые были захвачены ВСУ, сообщает газета The New York Times.

Специалисты из Соединенных Штатов прибыли на Украину в мае. Им удалось провести изучение в том числе лазерных дальномеров и секций наведения крылатых ракет.

Также они провели исследование элементов гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В результате выяснилось, что в технике РФ есть детали, созданные компаниями из США или Европы. В рамках ограничений такие товары больше не будут поставляться в Россию.

Ранее американский генерал заявил, что новое оружие РФ представляет угрозу для США. Беспокойство у него, в частности, вызывают крылатые ракеты большой дальности, способные ударить по Соединенным Штатам из воздушного пространства России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

