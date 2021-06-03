Телеведущий Попов заявил, что политикам следует напрямую общаться с населением

Фото: Мария Попова

Ведущий телепрограммы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов поддержал заявление Владимира Путина о необходимости политикам больше встречаться с людьми, чьи интересы они представляют.

Заявление прозвучало 2 июня на видеоконференции главы государства с руководством "Единой России" и участниками предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу. На встрече стороны также обсудили итоги предварительного голосования и работу партии в целом.

"Полностью согласен с тезисом президента России о необходимости политику напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями Западного административного округа Москвы. Провел бы и тысячу, но в сутках только 24 часа. У нас в работе уже более 500 обращений. Только вчера из Филевского парка уехал с 8 обращениями от москвичей", – отметил Попов.

Свое решение баллотироваться в Государственную думу от "Единой России" телеведущий объяснил тем, что партия способна решать реальные проблемы граждан и прислушивается к самым разным точкам зрения. Евгений Попов отметил, что у людей есть претензии к партии, но также есть возможность обсудить спорные вопросы с руководством "Единой России".

"Надо отдать должное – партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела", – уверен журналист.

По его мнению, политика в России нуждается в очеловечивании, в простых коммуникациях между властью и населением.

Ранее в Москве завершилось предварительное голосование "Единой России". За участников праймериз проголосовали более 473 тысяч москвичей. Попов победил на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе, опередив десять других претендентов. Его поддержали свыше 17 тысяч человек.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России.

Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.