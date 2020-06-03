Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса

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Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите по борьбе с коронавирусом, инициированном Великобританией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено", – цитирует Пескова РИА Новости.

Приглашение Путину принять участие 4 июня в глобальном онлайн-саммите по вакцинам сделал британский премьер-министр Борис Джонсон .

Ранее Песков заявил, что в Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализ применения нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с коронавирусом.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать поручение главы кабмина проверить применение "коронавирусных" нормативно-правовых актов с точки зрения соблюдения прав человека.