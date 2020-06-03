Мишустин поручил составить предложения по развитию санитарно-эпидемиологической службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил внести в правительство предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы, передает Агентство "Москва".

"Поручаю Роспотребнадзору совместно с Минобороны России, Федеральным медико-биологическим агентством, управлением делами президента и иными заинтересованными федеральными органами власти сформировать и внести в правительство предложения по развитию и укреплению нашей санитарно-эпидемиологической службы", – сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

По словам главы кабмина, санитарно-эпидемиологическая служба должна быть готова ответить на вызовы любой сложности в будущем.

Правительство также поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов в столице для борьбы с коронавирусом. Поручение касается министерства юстиции, министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Особое внимание должны уделить положениям, затрагивающим права и интересы граждан.

Ранее Мишустин призвал россиян не строить планов на отпуск за рубежом. Он считает, что нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах России. Премьер назвал такой отдых более безопасным. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом.