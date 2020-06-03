Американские СМИ назвали полет B-1B проблемой для российского флота

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Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать "серьезную проблему" для российского флота, сообщает издание The Drive.

По мнению авторов статьи, отправка военных самолетов B-1B в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России.

Американские бомбардировщики В-1В впервые пролетели над Украиной 29 мая. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что активность сил США и их союзников вблизи российских границ возросла.

Бомбардировщики сопровождали две пары украинских истребителей Су-27 и МиГ-29. B-1B Lancer пролетели через Антарктику и территорию европейских стран. Над Черным морем военные самолеты сопровождали истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ.

Ранее американские военные заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика Poseidon P-8A российскими Су-35 над Средиземным морем. Су-35 якобы приблизились к Poseidon с двух сторон, в результате чего самолет не мог выполнять положенные маневры. Инцидент длился больше часа.

