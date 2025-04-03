Трамп заявил, что Россия и Украина "хорошо сотрудничают" с США по урегулированию

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Москва и Киев идут на "хорошее сотрудничество" с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Думаю, мы получаем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", – сказал он.

Трамп также вновь подчеркнул, что конфликт, в котором "ежедневно гибнут тысячи людей", должен быть остановлен.

Президент США отдельно отметил, что хотел бы добиться не только урегулирования украинского кризиса, но и не допустить возникновения конфликта с Ираном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Вместе с тем он отметил, что данная тема остается сложной.

Кроме того, на сложность сложившейся ситуации указывал Владимир Путин. Президент России заявлял, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

При этом главы МИД Польши, Великобритании, Украины, Германии, Франции, Италии и Испании выступили за определение даты окончания переговоров по урегулированию конфликта. Как заявили в Евросоюзе, Россия уже получила обещания от США, а Украина приняла предложение о прекращении огня без условий, добавив, что они не могут "ждать вечно".