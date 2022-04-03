В МИД РФ ответили на обращение Чехии к российским дипломатам

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российские дипломаты, в отличие от коллег из Чехии, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего, заявили в МИД РФ.

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление министерства иностранных дел Чехии о том, что на дипломатах из России лежит ответственность за происходящие на Украине события, поэтому они должны оставить службу своей стране.

"Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы – помним", – говорится в сообщении в телеграм-канале МИД России.

Свое сообщение российское министерство иностранных дел сопроводило иллюстрацией плаката поствоенных времен, посвященного Пражской наступательной операции – финальной стратегической операции Красной армии в Великой Отечественной войне, в результате которой советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.