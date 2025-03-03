03 марта, 19:28Политика
Британия указала на важность США в установлении мира на Украине
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Прошедшая неделя продемонстрировала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", – передает его слова РИА Новости.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит готовность президента Украины Владимира Зеленского совершать действия, которые могли бы привести к перемирию. Он уточнил, что украинский лидер мог сказать, что готов обоюдно прекратить дальнобойные удары на две недели или месяц, однако не сделал этого.
Между тем президент Колумбии Густаво Петро призвал Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным. Он отметил, что глава Украины хотел использовать в конфликте оружие Запада, однако в настоящий момент его "предали и оставили без вооружений", в то время как Россия использует собственные силы.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рекомендовал Евросоюзу начать прямые дискуссии с Россией по поводу прекращения огня на Украине. Он выступил против попыток ЕС добиться консенсуса среди всех 27 стран Евросоюза по украинской теме. Также Орбан пригрозил заблокировать резолюции ЕС по Украине.
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