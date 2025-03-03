Forbes: Украина занялась "деамериканизацией" своих средств ПВО

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Киев стал искать замену американским средствам противовоздушной обороны после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет RT со ссылкой на материал Forbes.

"Процесс деамериканизации ПВО Украины уже начался. И он, несомненно, ускорится", – говорится в статье.

При этом Вашингтон обладает почти монополией на ракеты "земля – воздух", радиолокаторы, а также на пусковые установки, утверждает издание. Но теперь украинская сторона не может полагаться на постоянную поддержку американцев, пишет автор.

Перепалка Трампа и Зеленского произошла 28 февраля перед подписанием сделки между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.

По версии американских журналистов, ссора в Белом доме может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, знаменуя конец коллективного Запада.

